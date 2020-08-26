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Іменини 26 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
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День ангела вважається духовним днем народження

День ангела вважається духовним днем народження.

День ангела 26 серпня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Василь, Іван, Іполит, Костянтин, Максим, Микола, Парамон, Серафим, Тихон, Яків, а також жінки з іменами Євдокія, Ксенія і Оксана.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 26 серпня: чоловічі імена

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Василь – ім'я грецького походження ("басилейос" – "царський, царствений").

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Іполит – ім'я грецького походження, означає "який розпрягає коней".

Костянтин – ім'я латинського походження; утворено від constans – "постійний, стійкий".

Максим – ім'я латинського походження, від maximus – "найбільший, найбільший".

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Парамон – ім'я за походженням давньогрецьке. У перекладі значення звучить як "надійний".

Серафим – ім'я походить від біблійного найменування шестикрилих ангелів. У перекладі означає "вогненний".

Тихон – у перекладі з грецької мови ім'я означає "доля", "випадок". Утворено від імені давньогрецької богині удачі Тюхе, яке буквально перекладається як "випадковість, жереб, удача".

Яків – біблійне ім'я, в буквальному перекладі з івриту означає "який слідує по п'ятах".

Іменини 26 серпня: жіночі імена

Євдокія – ім'я грецького походження. Утворено від імені Еудокіа, що означає "благовоління".

Ксенія – ім'я в перекладі з грецької означає "гостинність" або "гостинна". Також перекладається як "мандрівниця", "чужинка", "гостя" та "чужа".

Оксана – форма імені Ксенія.

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалася небезпека "безневинного" симптому.

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