Іменини 26 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 26 липня відзначають чоловіки з іменами Антон, Гавриїл, Степан, Юліан, Юлій, а також жінки з іменами Сарра.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 26 липня: чоловічі імена
Антон – ім'я давньогрецького походження, в перекладі означає "змагатися", "вступати в бій".
Гавриїл – ім'я біблійного походження. Значення імені – "моя міць – Бог", "сила Божа" або "помічник Бога", "той, що підтримує Бога".
Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".
Юліан – ім'я латинського походження, похідне від Юлій. Означає "з роду Юліїв" або "юліанець" (солдат або прихильник партії Цезаря).
Юлій – ім'я походить від імені легендарного римського героя Юла Асканія. Значення імені імовірно взято з грецької мови, в якій означає "пухнастобородий".
Іменини 26 липня: жіночі імена
Сарра, Сара – було ім'ям дружини Авраама, першої з чотирьох прародительок єврейського народу. Буквальне значення – "володарка".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися 26 липня, щоб під захистом свого святого покровителя, дитина росла щасливою і успішною.
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