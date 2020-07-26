Іменини 26 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 26 липня відзначають чоловіки з іменами Антон, Гавриїл, Степан, Юліан, Юлій, а також жінки з іменами Сарра.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 26 липня: чоловічі імена

Антон – ім'я давньогрецького походження, в перекладі означає "змагатися", "вступати в бій".

Гавриїл – ім'я біблійного походження. Значення імені – "моя міць – Бог", "сила Божа" або "помічник Бога", "той, що підтримує Бога".

Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".

Юліан – ім'я латинського походження, похідне від Юлій. Означає "з роду Юліїв" або "юліанець" (солдат або прихильник партії Цезаря).

Юлій – ім'я походить від імені легендарного римського героя Юла Асканія. Значення імені імовірно взято з грецької мови, в якій означає "пухнастобородий".

Іменини 26 липня: жіночі імена

Сарра, Сара – було ім'ям дружини Авраама, першої з чотирьох прародительок єврейського народу. Буквальне значення – "володарка".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися 26 липня, щоб під захистом свого святого покровителя, дитина росла щасливою і успішною.

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