Іменини 25 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 25 вересня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Афанасій, Данило, Іван, Микола, Семен, Федір, Юліан, Юлій. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 25 вересня: чоловічі імена

Олексій – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "захисник", "який оберігає".

Афанасій – ім'я грецького походження, що означає "безсмертний".

Данило – ім'я біблійного походження, що походить від давньоєврейського імені Даніель, особистого імені пророка Даниїла. Буквальний переклад: "суддя мій Бог", "Бог мій суддя", "Бог є суддя".

Іоанн (Іван) – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Микола – в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Семен – ім'я походить від стародавнього іудейського імені Симеон. Значення імені – "який слухає", "почутий Богом" або "Бог почув".

Федір – ім'я грецького походження; перекладається як "дарований Богом", "Божий дар".

Юліан – ім'я латинського походження, похідне від Юлій. Означає "з роду Юліїв", "юліанець" (солдат або прихильник партії Цезаря), "липневий".

Юлій – римське родове ім'я (Julius / Iulius).

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Іменини 25 вересня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 25 вересня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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