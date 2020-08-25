Іменини 25 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 25 серпня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Олексій, Андрій, Антон, Аркадій, Арсеній, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Михайло, Микола, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір, а також жінки з іменами Анна і Єфросинія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 25 серпня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "захищає людей".

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Андрій – ім'я грецького походження, перекладається як "мужній" або "відважний".

Антон – ім'я походить від римського імені Antonius. Трактується як "який вступає в бій", "протистоїть".

Аркадій – ім'я має грецьке походження, тлумачиться як "пастух", або ще "житель Аркадії".

Арсеній – ім'я грецького походження, означає "чоловік; чоловічий, мужній".

Василь – ім'я грецького походження ("басилейос" – "царський, царствений").

В'ячеслав – слов'янське ім'я, перекладається як "більш славний", "найславетніший".

Герман – ім'я латинського походження, утворене від лат. Germanus – "єдиноутробний", "близький", "рідний".

Дмитро – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "хлібороб" або "присвячений Деметрі" – давньогрецькій богині родючості та землеробства.

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Ілля – в перекладі з давньоєврейської означає "Яхве – мій Бог" або "Мій Бог Господь".

Леонід – ім'я давньогрецького походження. Значення імені – "нащадок лева" або "подібний до лева".

Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "той, хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Семен – ім'я біблійного походження (від Симон), означає "почутий", іноді трактується як "який слухає".

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Іменини 25 серпня: жіночі імена

Анна – ім'я давньоєврейського походження. Означає "блага, прихильна".

Єфросинія – ім'я грецького походження, перекладається як "яка благо мислить, радісна".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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