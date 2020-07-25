Іменини 25 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 25 липня відзначають чоловіки з іменами Антон, Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Семен, Федір, Ян, а також жінки з іменами Вероніка і Марія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 25 липня: чоловічі імена

Антон – ім'я давньогрецького походження, в перекладі означає "змагатися", "вступати в бій".

Арсеній – ім'я грецького походження, перекладається як "чоловік; чоловічий, мужній".

Гавриїл – ім'я біблійного походження. Значення імені – "моя міць – Бог", "сила Божа" або "помічник Бога", "той, що підтримує Бога".

Григорій – ім'я грецького походження, утворене від слова "грегорео" – "пильную".

Іван – ім'я давньоєврейського походження. Його старовинна форма, Іоанн, перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "той, хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".

Семен – походить від стародавнього іудейського імені Симеон, що означає "той, який слухає", "почутий Богом", "Бог почув".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Ян – слов'янський варіант імені Іван.

Іменини 25 липня: жіночі імена

Вероніка – ім'я латинського походження. У перекладі означає "яка приносить перемогу", "переможна" (від імені грецької богині перемоги Ніки).

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "кохана, бажана".

Під такими іменами варто хрестити дитину, яка народилася в цей день, щоб під захистом свого святого покровителя, вона росла щасливою і успішною.

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