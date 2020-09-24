Іменини 24 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 24 вересня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Герман, Дмитро, Данило, Лев, Петро, Роман, Сергій, Федір, а також жінки з іменами Євдокія, Ія, Феодора.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 24 вересня: чоловічі імена

Олексій – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "захисник", "який оберігає".

Герман – ім'я латинського походження, означає "єдиноутробний", "близький", "рідний".

Данило – ім'я біблійного походження, що походить від давньоєврейського імені Даніель, особистого імені пророка Даниїла. Буквальний переклад: "суддя мій Бог", "Бог мій суддя", "Бог є суддя".

Дмитро – ім'я грецького походження, означає "присвячений богині Деметрі" (давньогрецькій богині землі й родючості).

Лев – ім'я латинського або грецького походження, означає "лев", цар звірів.

Петро – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".

Роман – ім'я римського походження, перекладається як "римлянин" або "римський".

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Федір – ім'я грецького походження; перекладається як "дарований Богом", "Божий дар".

Іменини 24 вересня: жіночі імена

Євдокія – ім'я грецького походження, означає "благовоління, любов".

Ія – ім'я грецького походження. Значення імені – "іоніянка".

Феодора – жіноча форма імені Феодор (Федір) – "дарований Богом", "Божий дар".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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