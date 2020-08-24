Іменини 24 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 24 серпня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Василь, Донат, Клавдій, Макар, Максим, Марк, Мартин, Федір, а також жінки з іменами Марія, Лілія, Сусанна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 24 серпня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Василь – ім'я грецького походження ("басилейос" – "царський, царствений").

Донат – ім'я латинського походження; від лат. donatus – "подарований", "відданий".

Клавдій – римське ім'я, утворене від Claudius – "кульгавий".

Макар, Макарій – ім'я грецького походження; означає "блаженний, щасливий".

Максим – ім'я латинського походження, від maximus – "найбільший, найбільший".

Марк – ім'я латинського походження, походить від лат. Martius – "який народився в березні" або "який належить богу Марсу".

Мартін – ім'я також походить від Martius.

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Іменини 24 серпня: жіночі імена

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "кохана, бажана".

Лілія – ім'я походить від латинського слова Lilium – назви квітки, що перекладається як "чистий", "невинний", або "симпатичний".

Сусанна – ім'я єврейського походження, в перекладі означає "лілія".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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