Іменини 24 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

Анна Паскевич, Аліна Мельник Свята 07:15, 24.07.2020

День ангела 24 липня відзначають чоловіки з іменами Аркадій, Лев, а також жінки з іменами Олена, Євфимія, Ольга, Луїза.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 24 липня: чоловічі імена

Аркадій – ім'я, за першою версією, походить від грецького слова "аркадос" – "пастух". За іншою версією, назва походить від грецької області Аркадії і перекладається як "житель Аркадії".

Лев – ім'я латинського або грецького походження, означає "лев, цар звірів".

Іменини 24 липня: жіночі імена

Олена – ім'я грецького походження, перекладається як "сонячний промінь" або "сонячне світло".

Євфимія – ім'я грецького походження, форма чоловічого імені Євфимій ("благочестивий, священний").

Ольга – вважається, що ім'я походить від скандинавських імен Helga і Helgi, які означають "святий, священний".

Луїза – французьке ім'я, яке походить від чоловічого імені Луї. Перекладається як "славна войовниця".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися 24 липня, щоб під захистом свого святого покровителя, дитина росла щасливою і успішною.

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