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Іменини 24 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

Анна Паскевич
Свята
1,5 т.
День ангела вважається духовним днем народження

День ангела вважається духовним днем народження. pexels.com

День ангела 24 липня відзначають чоловіки з іменами Аркадій, Лев, а також жінки з іменами Олена, Євфимія, Ольга, Луїза.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 24 липня: чоловічі імена

Аркадій – ім'я, за першою версією, походить від грецького слова "аркадос" – "пастух". За іншою версією, назва походить від грецької області Аркадії і перекладається як "житель Аркадії".

Лев – ім'я латинського або грецького походження, означає "лев, цар звірів".

Іменини 24 липня: жіночі імена

Олена – ім'я грецького походження, перекладається як "сонячний промінь" або "сонячне світло".

Євфимія – ім'я грецького походження, форма чоловічого імені Євфимій ("благочестивий, священний").

Ольга – вважається, що ім'я походить від скандинавських імен Helga і Helgi, які означають "святий, священний".

Луїза – французьке ім'я, яке походить від чоловічого імені Луї. Перекладається як "славна войовниця".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися 24 липня, щоб під захистом свого святого покровителя, дитина росла щасливою і успішною.

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