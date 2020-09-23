Іменини 23 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 23 вересня відзначають чоловіки з іменами Андрій, Василь, Гаврило, Герман, Гліб, Дмитро, Євген, Іван, Касіян, Костянтин, Лев, Микола, Павло, Петро, Роман, Семен, Сергій, а також жінки на ім'я Тетяна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 23 вересня: чоловічі імена

Андрій – ім'я грецького походження, перекладається як "чоловік", "мужній".

Василь – ім'я утворено від грецького імені Басилейос. Означає "царський"; "цар".

Гавриїл – ім'я походить від біблійного імені Гавріель. Значення імені – "моя міць – Бог", "сила Божа" або "помічник Бога", "який підтримує Бога".

Герман – ім'я латинського походження, означає "єдиноутробний", "близький", "рідний".

Гліб – давньоруське чоловіче ім'я скандинавського походження, означає "спадкоємець бога".

Дмитро – ім'я грецького походження, означає "присвячений богині Деметрі" (давньогрецькій богині землі й родючості).

Євген – в перекладі з давньогрецької ім'я означає "благородний, знатний".

Іоанн (Іван) – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Касіян – ім'я латинського походження, тлумачиться як "шоломоносець" або "що походить з роду Кассіїв".

Костянтин – ім'я латинського походження, перекладається як "постійний, стійкий".

Лев – ім'я латинського або грецького походження, означає "лев", цар звірів.

Микола – в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Павло – ім'я в перекладі з латинської мови означає "маленький", "незначний", "малюк".

Петро – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".

Роман – ім'я римського походження, перекладається як "римлянин" або "римський".

Семен – ім'я походить від стародавнього іудейського імені Симеон. Значення імені – "який слухає", "почутий Богом" або "Бог почув".

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Іменини 23 вересня: жіночі імена

Тетяна – ім'я римського або грецького походження. Трактується як "пані з роду Татія" (царя); "упорядниця" або "засновниця".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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