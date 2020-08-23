Іменини 23 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 23 серпня відзначають чоловіки з іменами Афанасій, В'ячеслав, Лаврентій, Роман, Сава, а також жінки з ім'ям Роза.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 23 серпня: чоловічі імена
Афанасій – ім'я грецького походження, що означає "безсмертний".
В'ячеслав – слов'янське ім'я, перекладається як "більш славний", "найславетніший".
Лаврентій – ім'я латинського походження, від Laurens – "лаврентскій", тобто житель Лаврента, стародавнього міста в Лаціумі. У переносному значенні – "латинський", "римський".
Роман – ім'я походить від латинського слова "романус", в перекладі означає "римський", "римлянин", "з Риму"
Сава – ім'я єврейського походження, перекладається як "старий, старець, мудрець".
Іменини 23 серпня: жіночі імена
Роза – ім'я походить від латинського rosa – троянда.
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
Раніше OBOZREVATEL публікував п'ять несподіваних фактів про картину "Чорний квадрат" Малевича.