Іменини 23 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 23 серпня відзначають чоловіки з іменами Афанасій, В'ячеслав, Лаврентій, Роман, Сава, а також жінки з ім'ям Роза.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 23 серпня: чоловічі імена

Афанасій – ім'я грецького походження, що означає "безсмертний".

В'ячеслав – слов'янське ім'я, перекладається як "більш славний", "найславетніший".

Лаврентій – ім'я латинського походження, від Laurens – "лаврентскій", тобто житель Лаврента, стародавнього міста в Лаціумі. У переносному значенні – "латинський", "римський".

Роман – ім'я походить від латинського слова "романус", в перекладі означає "римський", "римлянин", "з Риму"

Сава – ім'я єврейського походження, перекладається як "старий, старець, мудрець".

Іменини 23 серпня: жіночі імена

Роза – ім'я походить від латинського rosa – троянда.

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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