Іменини 23 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела вважається духовним днем народження. Фото: Pixabay
День ангела 23 липня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Антон, Георгій, Єгор, Данило, Нестор, Петро, Степан. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто вітати з іменинами.
Іменини 23 липня: чоловічі імена
Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "той, що захищає людей".
Антон – ім'я давньогрецького походження, в перекладі означає "змагатися", "вступати в бій".
Георгій – ім'я грецького походження, означає "хлібороб".
Єгор – слов'янський варіант імені Георгій.
Данило – біблійне ім'я, утворене від давньоєврейського імені "Даніель", імені пророка Даниїла. Перекладається як "суддя мій Бог", "Бог мій суддя", "Бог є суддя".
Нестор – ім'я грецького походження, перекладається як "той, що повернувся додому".
Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".
Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".
Іменини 23 липня: жіночі імена
Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 23 липня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.