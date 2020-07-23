Іменини 23 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 23 липня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Антон, Георгій, Єгор, Данило, Нестор, Петро, Степан. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто вітати з іменинами.

Іменини 23 липня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "той, що захищає людей".

Антон – ім'я давньогрецького походження, в перекладі означає "змагатися", "вступати в бій".

Георгій – ім'я грецького походження, означає "хлібороб".

Єгор – слов'янський варіант імені Георгій.

Данило – біблійне ім'я, утворене від давньоєврейського імені "Даніель", імені пророка Даниїла. Перекладається як "суддя мій Бог", "Бог мій суддя", "Бог є суддя".

Нестор – ім'я грецького походження, перекладається як "той, що повернувся додому".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".

Іменини 23 липня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 23 липня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.