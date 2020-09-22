Іменини 22 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 22 вересня відзначають чоловіки з іменами Аким, Олександр, Олексій, Андроник, Опанас, Василь, Григорій, Захар, Йосип, Марін, Микита, Руф, Руфініан, Северіян, Севир, Сергій, Стратор, Феодосій, Феофан, Харитон, а також жінки на ім'я Анна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 22 вересня: чоловічі імена

Яким – форма імені староєврейського імені Іоаким, яке означає "створений Яхве", "затверджений, поставлений Яхве" (Яхве – Бог).

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Олексій – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "захисник", "який оберігає".

Андронік – ім'я має грецьке походження, перекладається як "переможець мужів".

Афанасій – ім'я грецького походження, що означає "безсмертний".

Василь – ім'я утворено від грецького імені Басилейос. Означає "царський"; "цар".

Григорій – ім'я грецького походження; перекладається як "не сплю".

Захар – ім'я утворилося від давньоєврейського імені Зехар'я, що означає "Господь згадав" ("Яхве згадав"), "згадаybq Господом", "пам'ятний Господу", "який пам'ятає Господа".

Йосип – єврейське ім'я, що означає "Бог нехай дасть", буквально "буде доданий, додасться".

Марин – ім'я латинського походження, означає "морський".

Микита – в перекладі з грецького ім'я означає "переможець".

Руф, Руфініан – ім'я латинського походження, означає "рудий".

Северіян, Севир – ім'я латинського походження, означає "суворий, серйозний".

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Стратор – ім'я римського походження, означає "воїн".

Феодосій – ім'я грецького походження, означає "Богом даний".

Феофан – ім'я грецького походження, перекладається як "богоявлення".

Харитон – ім'я грецького походження, тлумачиться як "радість, благодать"; "прихильний", "щедрий", "приємний, красивий".

Іменини 22 вересня: жіночі імена

Анна – ім'я єврейського походження, перекладається як "блага, прихильна".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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