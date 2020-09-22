Іменини 22 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 22 вересня відзначають чоловіки з іменами Аким, Олександр, Олексій, Андроник, Опанас, Василь, Григорій, Захар, Йосип, Марін, Микита, Руф, Руфініан, Северіян, Севир, Сергій, Стратор, Феодосій, Феофан, Харитон, а також жінки на ім'я Анна.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 22 вересня: чоловічі імена
Яким – форма імені староєврейського імені Іоаким, яке означає "створений Яхве", "затверджений, поставлений Яхве" (Яхве – Бог).
Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".
Олексій – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "захисник", "який оберігає".
Андронік – ім'я має грецьке походження, перекладається як "переможець мужів".
Афанасій – ім'я грецького походження, що означає "безсмертний".
Василь – ім'я утворено від грецького імені Басилейос. Означає "царський"; "цар".
Григорій – ім'я грецького походження; перекладається як "не сплю".
Захар – ім'я утворилося від давньоєврейського імені Зехар'я, що означає "Господь згадав" ("Яхве згадав"), "згадаybq Господом", "пам'ятний Господу", "який пам'ятає Господа".
Йосип – єврейське ім'я, що означає "Бог нехай дасть", буквально "буде доданий, додасться".
Марин – ім'я латинського походження, означає "морський".
Микита – в перекладі з грецького ім'я означає "переможець".
Руф, Руфініан – ім'я латинського походження, означає "рудий".
Северіян, Севир – ім'я латинського походження, означає "суворий, серйозний".
Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".
Стратор – ім'я римського походження, означає "воїн".
Феодосій – ім'я грецького походження, означає "Богом даний".
Феофан – ім'я грецького походження, перекладається як "богоявлення".
Харитон – ім'я грецького походження, тлумачиться як "радість, благодать"; "прихильний", "щедрий", "приємний, красивий".
Іменини 22 вересня: жіночі імена
Анна – ім'я єврейського походження, перекладається як "блага, прихильна".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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