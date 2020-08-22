Іменини 22 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 22 серпня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Яків, Іван, Юліан, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Самуїл, Фока, Фотій, а також жінки з іменами Аріна, Ірина, Маргарита і Марія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 22 серпня: чоловічі імена

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Антон, Антоній – ім'я походить від римського імені Antonius. Трактується як "вступає в бій", "протистоїть".

Григорій – ім'я грецького походження, утворене від слова "грегорео" – "пильную".

Дмитро – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "хлібороб" або "присвячений Деметрі" – давньогрецької богині родючості і землеробства.

Яків – біблійне ім'я, в буквальному перекладі з івриту означає "наступний по п'ятах".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Юліан – ім'я латинського походження. Дослівно означає – "людина з роду Юліїв", "юліанец", прихильник Юлія Цезаря. З грецької перекладається як "кучерявий", "хвилястий".

Леонтій – ім'я грецького походження, перекладається як "левиний".

Макар, Макарій – ім'я грецького походження; означає "блаженний, щасливий".

Матвій – перекладі з староєврейського означає "дар Яхве", "дар Божий", "божа людина".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Самуїл – давньоєврейське ім'я. Перекладається як "слухайте Бога" або "ім'я Боже".

Фока – ім'я грецького походження, перекладається як "тюлень".

Фотій – ім'я грецького походження. Значення імені – "світлий".

Іменини 22 серпня: жіночі імена

Аріна – застаріла форма імені Ірина.

Ірина – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "мир, спокій".

Маргарита – ім'я грецького походження, перекладається як "перлина, перли".

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркоту", "заколот", "пані", "улюблена, бажана".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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