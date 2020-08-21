Іменини 21 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 21 серпня відзначають чоловіки з іменами Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Касіян, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Осип, Федір. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 21 серпня: чоловічі імена

Герман – ім'я латинського походження, утворене від лат. Germanus – "єдиноутробний", "близький", "рідний".

Григорій – ім'я грецького походження, перекладається як "пильную".

Омелян – варіант імені Еміль, що походить від латинського aemulus – "суперник", "непоступливий", "ревний, пристрасний", "старанний", "противник".

Йосип – форма біблійного імені Йосеф, що означає "Бог нехай Господь зробить", буквально "буде додано, додасться".

Касіян – ім'я походить від римського родового імені Cassius ("порожній"), таким чином Cassianus – "Кассіїв, який належить Касію".

Леонід – ім'я давньогрецького походження. Значення імені – "нащадок лева" або "подібний до лева".

Мирон – в перекладі з грецької означає "запашна смола", "запашний".

Мойсей – давньоєврейське чоловіче ім'я. За однією версією, має єгипетське походження і означає "дитя". За іншою, значення імені – "витягнутий або врятований з води" (так могла назвати немовля єгипетська принцеса, знайшовши його в очереті на березі річки).

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Осип – форма єврейського імені Йосип.

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Іменини 21 серпня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 21 серпня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

Раніше OBOZREVATEL публікував 10 цікавих фактів про губну помаду.