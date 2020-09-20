Іменини 20 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 20 вересня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євгеній, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахом, Петро, Серапіон, Созонт, Степан. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 20 вересня: чоловічі імена
Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".
Андрій – ім'я грецького походження, перекладається як "чоловік", "мужній".
Василь – ім'я утворено від грецького імені Басилейос, яке пізніше стало вимовлятися як Василіос. Означає "царський", "цар".
Григорій – ім'я грецького походження; перекладається як "не сплю".
Іоанн (Іван) – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".
Євген – в перекладі з давньогрецької ім'я означає "благородний, знатний".
Лев – ім'я латинського або грецького походження, означає "лев", цар звірів.
Лука – ім'я має грецьке походження, означає "світло" або "який світиться".
Макар – ім'я в перекладі з грецького ім'я означає "блаженний, щасливий" або "який благоденствує".
Михайло – ім'я єврейського походження, перекладається як "Богуподібний".
Микола – в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".
Пахом – ім'я походить з коптської мови, означає "орел або сокіл; хижий птах"
Петро – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".
Серапіон – ім'я грецького походження; один з епітетів верховного бога Юпітера.
Созонт – ім'я грецького походження; перекладається як "який рятує", "рятівник".
Степан – ім'я грецького походження; утворено від "стефанос" – "вінок, вінець, корона, діадема".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
Іменини 20 вересня: жіночі імена
В цей день в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 20 вересня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.
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