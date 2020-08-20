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Іменини 20 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
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День ангела вважається духовним днем народження

День ангела вважається духовним днем народження.

День ангела 20 серпня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Єлисей, Іван, Митрофан, Михайло, Петро. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 20 серпня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Антон – ім'я латинського походження, трактується як "який вступає в бій", "протистоїть".

Афанасій – ім'я грецького походження, що означає "безсмертний".

Василь – ім'я грецького походження ("басилейос" – "царський, царствений").

Дмитро – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "хлібороб" або "присвячений Деметрі" – давньогрецькій богині родючості і землеробства.

Єлисей – ім'я давньоєврейського походження, значення імені – "Бог – порятунок".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Митрофан – ім'я грецького походження, перекладається як "матір'ю явлений".

Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "той, хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Іменини 20 серпня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 20 серпня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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