Іменини 20 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 19 липня відзначають чоловіки з іменами Акакій, Олександр, Герман, Євстафій, Остап, Павло, Полікарп, Лукіан, Никон, Сергій, Фома, а також жінки з іменами Євдокія та Єфросинія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто вітати з іменинами.

Іменини 20 липня: чоловічі імена

Акакій – грецьке ім'я, перекладається як "який не робить зла, лагідний, непоганий".

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Герман – ім'я латинського походження; походить від лат. Germanus – "єдиноутробний", "близький", "рідний".

Євстафій – ім'я грецького походження, означає "міцний, здоровий, урівноважений, спокійний".

Остап – українська форма імені Євстафій.

Павло – ім'я в перекладі з латинської мови означає "маленький", "незначний", "малюк".

Полікарп – в перекладі з давньогрецької мови ім'я означає "багатий на плоди", "багатоплідний".

Лукіан – ім'я латинського походження. Пішло від Lucianus – "син Луки", "належить Луці", або від Lucius, особистого імені, утвореного від lux – "світло", тобто Лукіан в цьому випадку означає "світлий".

Никон – ім'я грецького походження, значення імені – "перемагає".

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Фома – ім'я утворено від "Томас" – грецької транскрипції арамейського імені, яке означає "близнюк".

Іменини 20 липня: жіночі імена

Євдокія – ім'я грецького походження. Утворено від імені Еудокіа, що означає "благовоління".

Єфросинія – ім'я грецького походження, буквальне значення – "яка мислить благо, радісна".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися 20 липня, щоб під захистом свого святого покровителя, дитина росла щасливою і успішною.

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