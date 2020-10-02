Іменини 2 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 2 жовтня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Федір. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 2 жовтня: чоловічі імена
Олексій – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "захисник", "який оберігає".
Георгій – ім'я грецького походження; означає "хлібороб".
Давид – ім'я давньоєврейського походження, в перекладі означає "улюблений", "улюбленець".
Єгор – форма імені Георгій.
Ігор – ім'я скандинавського походження, означає "якого оберігає Фрейр" (скандинавський бог родючості).
Костянтин – ім'я латинського походження, перекладається як "постійний, стійкий".
Макар – ім'я в перекладі з грецького означає "блаженний, щасливий" або "який благоденствує".
Федір – ім'я грецького походження; перекладається як "дарований Богом", "Божий дар".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими й успішними.
Іменини 2 жовтня: жіночі імена
Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 2 жовтня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.
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