Іменини 2 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 2 жовтня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Федір. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 2 жовтня: чоловічі імена

Олексій – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "захисник", "який оберігає".

Георгій – ім'я грецького походження; означає "хлібороб".

Давид – ім'я давньоєврейського походження, в перекладі означає "улюблений", "улюбленець".

Єгор – форма імені Георгій.

Ігор – ім'я скандинавського походження, означає "якого оберігає Фрейр" (скандинавський бог родючості).

Костянтин – ім'я латинського походження, перекладається як "постійний, стійкий".

Макар – ім'я в перекладі з грецького означає "блаженний, щасливий" або "який благоденствує".

Федір – ім'я грецького походження; перекладається як "дарований Богом", "Божий дар".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими й успішними.

Іменини 2 жовтня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 2 жовтня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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