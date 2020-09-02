Іменини 2 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 2 вересня відзначають чоловіки з іменами Володимир, Віктор, Євстафій, Іван, Максим, Самуїл, Тимофій, Федір, а також жінки на ім'я Руфіна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 2 вересня: чоловічі імена

Володимир – слов'янське ім'я, трактується як "той, що володіє світом".

Віктор – ім'я латинського походження, перекладається як "переможець".

Євстафій – в перекладі з давньогрецької "який твердо стоїть".

Максим – ім'я має латинське походження і в перекладі означає "найбільший".

Самуїл – давньоєврейське ім'я, перекладається як "слухайте Бога" або "ім'я Боже".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Тимофій – ім'я в перекладі з грецької означає "який шанує Бога".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Іменини 2 вересня: жіночі імена

Руфіна – ім'я походить від латинського слова "Руфус" – "золотисто-жовтий, рудий".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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