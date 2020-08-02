Іменини 2 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 2 серпня відзначають чоловіки з іменами Аарон, Аврамій, Олександр, Олексій, Афанасій, Георгій, Євфимій, Ілля, Іван, Касьян, Костянтин, Козьма, Леонтій, Микола, Петро, Сава, Сергій, Тихон, Федір. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 2 серпня: чоловічі імена

Аарон – єврейське чоловіче ім'я, означає "світлий".

Аврамій – ім'я біблійного походження. Значення імені – "великий батько народів".

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Афанасій, Опанас – ім'я грецького походження, що означає "безсмертний".

Георгій – ім'я грецького походження, означає "хлібороб".

Євфимій, Юхим – грецьке ім'я. Значення імені – "благославний, благодушний".

Ілля – в перекладі з староєврейського означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Касьян – ім'я латинського / давньоримського походження. Значення звучить як "шоломоносець".

Костянтин – ім'я латинського походження; утворено від constans – "постійний, стійкий".

Козьма – ім'я грецького походження, перекладається як "мир".

Леонтій – ім'я грецького походження, перекладається як "левиний".

Микола – ім'я грецького походження, буквальне значення – "переможець народів".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Савва – ім'я єврейського походження, перекладається як "старий, старець, мудрець".

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Тихон – ім'я грецького походження, перекладається як "щасливий жереб" або "удача".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Іменини 2 серпня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 2 серпня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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