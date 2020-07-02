Іменини 2 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 2 липня відзначають чоловіки з іменами Іван, Ян, Варлаам, Юда і Тадей, а також жінки на ім'я Марія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто привітати з іменинами.

Іменини 2 липня 2020 року: чоловічі імена

Іван – ім'я давньоєврейського походження. Старовинна його форма, Іоанн, перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Ян – ім'я вважається іншим слов'янським варіантом імені Іоанн.

Варлаам – ім'я халдейського походження, означає "син народу халдейського".

Юда – біблійне ім'я давньоєврейського походження, перекладається як "хвала Господу", "він вихваляє Господа".

Фаддей, Тадей – давньоєврейське ім'я, означає "похвала".

Іменини 2 липня 2020 року: жіночі імена

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "кохана, бажана".

Під такими іменами можна хрестити хлопчиків та дівчаток, які народилися цього дня, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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