Іменини 19 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 19 вересня відзначають чоловіки з іменами Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 19 вересня: чоловічі імена

Андрій – ім'я грецького походження, перекладається як "чоловік", "мужній".

Архип – ім'я грецького походження, означає "повелитель коней", "керуючий кіньми".

Всеволод – слов'янське ім'я, утворене з двох смислових частин: "все", тобто "весь", і "волод-" ( "володіти").

Давид – ім'я давньоєврейського походження, в перекладі означає "улюблений", "улюбленець".

Денис – ім'я походить від давньогрецького імені Діонісіос, що означає "належить Діонісу" (богу виноробства).

Дмитро – ім'я грецького походження, означає "присвячений богині Деметрі".

Іоанн (Іван) – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Кирило – в перекладі з грецького ім'я означає "пан" або "владика".

Костянтин – ім'я латинського походження; означає "постійний, стійкий".

Макар – в перекладі з грецького ім'я означає "блаженний, щасливий" або "благоденства".

Михайло – ім'я єврейського походження, перекладається як "Богуподібний".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Іменини 19 вересня: жіночі імена

В цей день в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 19 вересня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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