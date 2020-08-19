Іменини 19 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 19 серпня відзначають чоловіки з іменами Архип, Макар, Михайло, Спасій, Феоктист, а також жінки з іменами Нонна і Христина.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменин.

Іменини 19 серпня: чоловічі імена

Архип – ім'я грецького походження, трактується як "головний вершник", "повелитель коней" або "начальник кінноти".

Макар – ім'я грецького походження; перекладається як "блаженний, щасливий".

Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "той, хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".

Спасій – ім'я походить від слов'янського слова "спаситель".

Феоктист – ім'я давньогрецького походження, перекладається як "створений Богом".

Іменини 19 серпня: жіночі імена

Нонна – латинське жіноче ім'я, перекладається як "дев'ята".

Христина – в перекладі з грецького ім'я означає "імені Христа" або "присвячена Христу".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що виживають не найсильніші, а найбільш доброзичливі види.

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