Іменини 19 липня: хто відзначає День ангела і як назвати дитину

День ангела 19 липня відзначають чоловіки з іменами Анатолій, Антон, Аполлон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Юхим, Інокентій, Сидор, Федір, Фелікс, а також жінки з іменами Марфа, Марта, Люція, Уляна і Юлія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 19 липня: чоловічі імена

Анатолій – в перекладі з грецької означає "східний" чи "схід сонця".

Антон – ім'я давньогрецького походження, в перекладі означає "змагатися", "вступати в бій".

Архип – ім'я грецького походження, значення імені – "повелитель коней".

Валентин – ім'я латинського походження, означає "здоровий, сильний".

Василь – ім'я грецького походження ("басілейос" – "царський, царствений").

Віктор – ім'я латинського походження, перекладається як "переможець".

Гліб – ім'я скандинавського походження, означає "спадкоємець бога".

Юхим – форма імені Євфимій – грецьке ім'я, означає "благославний, благодушний", "благочестивий", "доброзичливий", "який передвіщає добро".

Інокентій – ім'я латинського походження, означає "безневинний".

Сидор – слов'янська форма грецького імені Ісидор. Означає "дар Ісіди", тобто дар богині родючості.

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Фелікс – в перекладі з латинської означає "процвітаючий", "щасливий", "родючий".

Іменини 19 липня: жіночі імена

Марфа – ім'я сирійського походження, означає "пані, господиня".

Марта – європейський варіант імені Марфа.

Люція – ім'я латинського походження, утворене від "lux", що дослівно означає "світло", "освітлення", "сяйво".

Юлія – в перекладі з латинської мови означає "з роду Юліїв"

Уляна – слов'янська форма імені Юлія.

Під такими іменами варто хрестити дитину, яка народилася в цей день, щоб під захистом свого святого покровителя, вона росла щасливою і успішною.

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