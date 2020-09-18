Іменини 18 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 18 вересня відзначають чоловіки з іменами Овдій, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Юхим, Захар, Максим, Сарвил, Урван, Федір і жінки з іменами Єлизавета, Раїса, Фівея.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 18 вересня: чоловічі імена

Овдій – ім'я єврейського походження. Значення імені – "Раб Господній".

Олексій – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "захисник", "який оберігає".

Афанасій – ім'я грецького походження, що означає "безсмертний".

Гліб – ім'я скандинавського походження, означає "спадкоємець Бога".

Давид – ім'я має давньоєврейське походження, в перекладі означає "улюблений", "улюбленець".

Юхим – ім'я давньогрецького походження, означає "благочестивий", "доброзичливий" або "який передвіщає добро".

Захар – походить від давньоєврейського імені Зехар'я, що означає "Господь згадав" ( "Яхве згадав"), "згадати Господом", "пам'ятний Господу", "який пам'ятає Господа".

Максим – ім'я латинського походження, в перекладі означає "найбільший".

Сарвил – перське ім'я, означає "шаровари".

Урван – ім'я латинського походження. Значення імені – "міський"; "ввічливий, вихований; світський".

Федір – ім'я грецького походження; означає "дарований Богом", "Божий дар".

Іменини 18 вересня: жіночі імена

Єлизавета – ім'я має давньоєврейське походження й у перекладі буквально означає "Бог мій – клятва", "яка шанує Бога", "яка заклинає Богом".

Раїса – ім'я грецького походження, коротка форма грецького імені Іраїда. Перекладається як "героїня", "донька героя", "з роду Гери"; "легка", "безтурботна".

Фівея – грецьке ім'я, значення імені – "вірна".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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