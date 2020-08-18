Іменини 18 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 18 серпня відзначають чоловіки з іменами Юхим, Іван, Іов, Максиміліан, Симон, Степан, Феоктист, а також жінки з іменами Дарина, Євдокія, Марія, Нонна, Христина.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 18 серпня: чоловічі імена

Юхим, Євфимій – ім'я давньогрецького походження, означає "благочестивий", "доброзичливий" або "який передвіщає добро".

Іван – ім'я давньоєврейського походження. Його старовинна форма, Іоанн, перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Іов – єврейське ім'я. Значення імені – "який терпить ворожнечу", або "ворогом ненависний, переслідуваний".

Максиміліан – ім'я латинського походження, від maximus – "найбільший".

Симон, Семен – біблійне ім'я, означає "почутий", іноді трактується як "який слухає".

Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".

Феоктист – ім'я давньогрецького походження, перекладається як "створений Богом".

Іменини 18 серпня: жіночі імена

Дарина – ім'я древнеперсидского походження, перекладається як "яка зберігає благо".

Євдокія – ім'я грецького походження, перекладається як "благовоління, любов".

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "кохана, бажана".

Нонна – латинське жіноче ім'я, перекладається як "дев'ята".

Христина – в перекладі з грецької ім'я означає "імені Христа" або "присвячена Христу".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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