Іменини 18 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

У православному календарі 18 липня представлено чоловічі та жіночі імена. Ілюстративне фото / Pixabay

День ангела 18 липня відзначають чоловіки з іменами Афанасій, Арсеній, Василь, Кирило, Сергій, Степан, Тихон, а також жінки з іменами Анна, Агнія, Єлизавета, Камілла, Люція, Ельза, Варвара.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 18 липня: чоловічі імена

Афанасій – ім'я грецького походження, що означає "безсмертний".

Арсеній – ім'я грецького походження, перекладається як "чоловік; чоловічий, мужній".

Василь – у перекладі з грецької означає "царський".

Кирило – в перекладі з грецької ім'я означає "пан" або "владика".

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Степан – ім'я грецького походження, перекладається як "вінок, вінець, корона, діадема".

Тихон – ім'я грецького походження, перекладається як "щасливий жереб" або "удача".

Іменини 18 липня: жіночі імена

Анна – в перекладі з давньоєврейської (Ханна) – "прихильність", "хоробрість", "сила".

Агнія – вважається ім'ям грецького походження. Значення імені – "безневинна" або "непорочна".

Єлизавета – ім'я єврейського походження, означає "Бог мій – клятва", "Богом я клянусь".

Ельза – форма імені Єлизавета.

Камілла – в перекладі з латинської – "бездоганного походження". Також є версія значення "служниця храму".

Люція – ім'я латинського походження, утворене від "lux", що дослівно означає "світло", "освітлення", "сяйво".

Варвара – ім'я грецького походження, означає "варварський", тобто негрецький, іноземний.

Під такими іменами варто хрестити дитину, яка народилася в цей день, щоб під захистом свого святого покровителя, вона росла щасливою і успішною.

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