Іменини 17 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 17 вересня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Асаф, Василь, Григорій, Іоанн, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Парфен, Петро, Прілідіан, Степан. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 17 вересня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Асаф – арабське ім'я, означає "турботливий, запасливий".

Василь – ім'я утворено від грецького імені Басилейос, яке пізніше стало вимовлятися як Василіос. Оначає "царський"; "цар".

Григорій – ім'я грецького походження; перекладається як "не сплю".

Іоанн (Іван) – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Митрофан – ім'я грецького походження, перекладається як "матір'ю явлений".

Михайло – ім'я єврейського походження, перекладається як "Богуподібний".

Мойсей – давньоєврейське ім'я, означає "витягнутий або врятований з води". За іншою версією, це ім'я єгипетського походження і означає "дитя".

Микола – в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Павло – в перекладі з латинської мови означає "маленький", "незначний", "малюк".

Парфен – ім'я грецького походження, перекладається як "цнотливий, незайманий, чистий".

Петро – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".

Прілідіан – латинське ім'я, значення – "головний з Лідії".

Степан – ім'я грецького походження; утворено від "стефанос" – "вінок, вінець, корона, діадема".

Іменини 17 вересня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 17 вересня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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