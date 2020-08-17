Іменини 17 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 17 серпня відзначають чоловіки з іменами Андрій, Дмитро, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Семен, а також жінки з іменами Дарина, Ірина, Клара і Євдокія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 17 серпня: чоловічі імена

Андрій – ім'я грецького походження, перекладається як "мужній" або "відважний".

Дмитро – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "хлібороб" або "присвячений Деметрі" – давньогрецької богині родючості і землеробства.

Денис – ім'я походить від давньогрецького імені Діонісіос, що означає "який належить Діонісу".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Костянтин – ім'я латинського походження; утворено від constans – "постійний, стійкий".

Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "той, хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".

Семен, Симеон – ім'я єврейського походження, перекладається як "почутий".

Іменини 17 серпня: жіночі імена

Дарина – ім'я древнеперсидского походження, перекладається як "яка зберігає благо".

Ірина – ім'я грецького походження. Значення імені – "мир", "спокій".

Клара – на латині ім'я означає "світла", "ясна".

Євдокія – ім'я грецького походження, перекладається як "благовоління, любов".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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