Іменини 17 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела вважається духовним днем народження. Фото: Pixabay
День ангела 17 серпня відзначають чоловіки з іменами Андрій, Дмитро, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Семен, а також жінки з іменами Дарина, Ірина, Клара і Євдокія.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Андрій – ім'я грецького походження, перекладається як "мужній" або "відважний".
Дмитро – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "хлібороб" або "присвячений Деметрі" – давньогрецької богині родючості і землеробства.
Денис – ім'я походить від давньогрецького імені Діонісіос, що означає "який належить Діонісу".
Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Костянтин – ім'я латинського походження; утворено від constans – "постійний, стійкий".
Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "той, хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".
Семен, Симеон – ім'я єврейського походження, перекладається як "почутий".
Дарина – ім'я древнеперсидского походження, перекладається як "яка зберігає благо".
Ірина – ім'я грецького походження. Значення імені – "мир", "спокій".
Клара – на латині ім'я означає "світла", "ясна".
Євдокія – ім'я грецького походження, перекладається як "благовоління, любов".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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