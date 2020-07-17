Іменини 17 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 17 липня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Андрій, Арсеній, Богдан, Василь, Георгій, Дмитро, Донат, Євфимій, Юхим, Марк, Михайло, Микола, Никон, Сава, Тихон, Федір, Феодот, Феофіл, а також жінки з іменами Олександра, Анастасія, Марія, Марфа, Марта, Ольга, Роза, Тетяна, Феодотія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яке ім'я дати дитині, народженій в цей день, як назвати при хрещенні та кого вітають з іменинами.

Іменини 17 липня: чоловічі імена

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Андрій – ім'я грецького походження, означає "мужній, хоробрий".

Арсеній – ім'я грецького походження, перекладається як "чоловік; чоловічий, мужній".

Богдан – слов'янське ім'я, означає "Богом даний", "Божий дар", "Богом дарований".

Василь – в перекладі з грецької означає "царський".

Георгій – ім'я грецького походження, походить від "Георгіос" – "хлібороб".

Дмитро – ім'я грецького походження. Означає "присвячений богині Деметрі", богині землі і родючості.

Донат – ім'я латинського походження, від лат. donatus – "подарований", "відданий".

Євфимій – грецьке ім'я, означає "благославний, благодушний", "благочестивий", "доброзичливий", "той, що передвіщає добро". Юхим – просторічна форма.

Марк – ім'я латинського походження. Пішло від римського імені Marcus, яке, можливо, означає "народжений у березні", або від Марса – бога-покровителя людей та стад, згодом бога війни.

Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".

Микола – ім'я грецького походження, буквальне значення – "переможець народів".

Никон – ім'я грецького походження, значення імені – "який перемагає".

Сава – ім'я єврейського походження, перекладається як "старий, старець, мудрець".

Тихон – ім'я грецького походження, перекладається як "щасливий жереб" або "удача".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Феодот – грецьке ім'я. Значення – "Богдан", або "Богом дарований".

Феофіл – грецьке ім'я. Значення імені – "той, що любить Бога, Богу милий".

Іменини 17 липня: жіночі імена

Олександра – жіноча форма імені Олександр (означає "захищати", "відбивати", "запобігати").

Анастасія – ім'я грецького походження, означає "повернення до життя, воскресіння, відродження" ("повернута до життя").

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "кохана, бажана".

Марфа – ім'я сирійського походження, означає "пані, господиня".

Марта – європейський варіант імені Марфа.

Ольга – вважається, що ім'я походить від скандинавських імен Helga і Helgi, які означають "святий, священний".

Роза – ім'я латинського походження, утворене від rosa – троянда.

Тетяна – з давньогрецької мови означає "упорядниця", "засновниця". За іншою версією, ім'я є жіночою формою чоловічого імені Татіан та перекладається як "пані з роду Татія" (царя Тіта Татія).

Феодотія – грецьке ім'я, означає "Богом дарована".

Під такими іменами варто хрестити дитину, яка народилася в цей день, щоб під захистом свого святого покровителя, вона росла щасливою і успішною.

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