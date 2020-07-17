Іменини 17 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
Іменини вважаються духовним днем народження людини. Ілюстративне фото / Pixabay
День ангела 17 липня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Андрій, Арсеній, Богдан, Василь, Георгій, Дмитро, Донат, Євфимій, Юхим, Марк, Михайло, Микола, Никон, Сава, Тихон, Федір, Феодот, Феофіл, а також жінки з іменами Олександра, Анастасія, Марія, Марфа, Марта, Ольга, Роза, Тетяна, Феодотія.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яке ім'я дати дитині, народженій в цей день, як назвати при хрещенні та кого вітають з іменинами.
Іменини 17 липня: чоловічі імена
Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".
Андрій – ім'я грецького походження, означає "мужній, хоробрий".
Арсеній – ім'я грецького походження, перекладається як "чоловік; чоловічий, мужній".
Богдан – слов'янське ім'я, означає "Богом даний", "Божий дар", "Богом дарований".
Василь – в перекладі з грецької означає "царський".
Георгій – ім'я грецького походження, походить від "Георгіос" – "хлібороб".
Дмитро – ім'я грецького походження. Означає "присвячений богині Деметрі", богині землі і родючості.
Донат – ім'я латинського походження, від лат. donatus – "подарований", "відданий".
Євфимій – грецьке ім'я, означає "благославний, благодушний", "благочестивий", "доброзичливий", "той, що передвіщає добро". Юхим – просторічна форма.
Марк – ім'я латинського походження. Пішло від римського імені Marcus, яке, можливо, означає "народжений у березні", або від Марса – бога-покровителя людей та стад, згодом бога війни.
Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".
Микола – ім'я грецького походження, буквальне значення – "переможець народів".
Никон – ім'я грецького походження, значення імені – "який перемагає".
Сава – ім'я єврейського походження, перекладається як "старий, старець, мудрець".
Тихон – ім'я грецького походження, перекладається як "щасливий жереб" або "удача".
Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".
Феодот – грецьке ім'я. Значення – "Богдан", або "Богом дарований".
Феофіл – грецьке ім'я. Значення імені – "той, що любить Бога, Богу милий".
Іменини 17 липня: жіночі імена
Олександра – жіноча форма імені Олександр (означає "захищати", "відбивати", "запобігати").
Анастасія – ім'я грецького походження, означає "повернення до життя, воскресіння, відродження" ("повернута до життя").
Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "кохана, бажана".
Марфа – ім'я сирійського походження, означає "пані, господиня".
Марта – європейський варіант імені Марфа.
Ольга – вважається, що ім'я походить від скандинавських імен Helga і Helgi, які означають "святий, священний".
Роза – ім'я латинського походження, утворене від rosa – троянда.
Тетяна – з давньогрецької мови означає "упорядниця", "засновниця". За іншою версією, ім'я є жіночою формою чоловічого імені Татіан та перекладається як "пані з роду Татія" (царя Тіта Татія).
Феодотія – грецьке ім'я, означає "Богом дарована".
Під такими іменами варто хрестити дитину, яка народилася в цей день, щоб під захистом свого святого покровителя, вона росла щасливою і успішною.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали незвичайний спосіб мити фрукти і овочі.