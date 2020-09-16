Іменини 16 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 16 вересня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Андрій, Василь, Володимир, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феоктист, Філіп, а також жінки з іменами Василиса, Домна, Едіта.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 16 вересня: чоловічі імена

Олексій – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "захисник", "який оберігає".

Андрій – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "мужній", "відважний"; "чоловік", "людина".

Василь – ім'я утворено від грецького імені Басилейос, яке пізніше стало вимовлятися як Василіос. Означає "царський"; "цар".

Володимир – давньоруське ім'я, означає "який володіє світом".

Юхим – ім'я грецького походження, означає "благочестивий", "доброзичливий" або "який передвіщає добро".

Іван – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) пожалів", "Яхве (Бог) змилостивився", "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Ілля – ім'я в перекладі з давньоєврейської означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь".

Костянтин – ім'я латинського походження; означає "постійний, стійкий".

Михайло – ім'я єврейського походження, перекладається як "Богуподібний".

Микола – в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Петро – ім'я в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Роман – ім'я грецького походження, перекладається як "римлянин, римський".

Сергій – латинське (давньоримське) ім'я. У перекладі значення звучить як "високий" або "вельмишановний".

Феоктист – ім'я давньогрецького походження, означає "створений Богом".

Філіп – ім'я грецького походження. Значення імені – "який любить коней".

Іменини 16 вересня: жіночі імена

Василиса – ім'я грецького походження; означає "дружина василевса, правителя"; "цариця".

Домна – жіноче ім'я латинського походження, означає "пані".

Едіта – ім'я давньоанглійського походження, значення імені – "яка володіє боєм".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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