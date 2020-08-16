Іменини 16 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 16 серпня відзначають чоловіки з іменами Антон, В'ячеслав, Іван, Ісаак, Кузьма, Микола, а також жінки з ім'ям Соломія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 16 серпня: чоловічі імена

Антон – ім'я латинського походження, трактується як "який вступає в бій", "протистоїть".

В'ячеслав – ім'я давньоруського походження; утворено від основ слів вяще (вяче) – "більше, краще" + "слава": "більш славний".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Ісаак – ім'я біблійного походження. У буквальному перекладі з івриту означає "той, який буде сміятися".

Кузьма, Косьма – ім'я утворено від грецького імені Космас, близького за значенням до слова "коваль".

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Іменини 16 серпня: жіночі імена

Саломія – ім'я давньоєврейського походження, означає "мирна", "спокійна".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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