Іменини 15 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 15 вересня відзначають чоловіки з іменами Альфред, Демид, Євтихіан, Євтихій, Леонід, Мамант, Микита, Федір, Федот, Філадельф, Філіп, а також жінки з іменами Руфіна.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 15 вересня: чоловічі імена
Альфред – давньоанглійське ім'я, перекладається як "порадник ельфів".
Демид – ім'я грецького походження, трактується як "думка бога", "турбота бога".
Євтихіан – ім'я грецького походження, перекладається буквально як "Євтихіїв син".
Євтихій – чоловіче ім'я грецького походження, перекладається як "щасливий", "великодушний", "веселий".
Леонід – ім'я грецького походження. Значення імені – "нащадок лева" або "подібний до лева".
Мамант – ім'я грецького походження, означає "вигодуваний грудьми".
Микита – ім'я грецького походження, означає "переможець".
Федір – ім'я грецького походження; перекладається як "дарований Богом", "Божий дар".
Федот – ім'я в перекладі з грецької мови означає "богоданний", "відданий, присвячений богам", "даний, подарований".
Філадельф – ім'я грецького походження, означає "який любить брата / сестру".
Філіп – ім'я грецького походження. Значення імені – "який любить коней".
Іменини 15 вересня: жіночі імена
Руфіна – жіноча форма імені Руфін (від латинського слова "Руфус" – "золотисто-жовтий, рудий").
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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