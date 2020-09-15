Іменини 15 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 15 вересня відзначають чоловіки з іменами Альфред, Демид, Євтихіан, Євтихій, Леонід, Мамант, Микита, Федір, Федот, Філадельф, Філіп, а також жінки з іменами Руфіна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 15 вересня: чоловічі імена

Альфред – давньоанглійське ім'я, перекладається як "порадник ельфів".

Демид – ім'я грецького походження, трактується як "думка бога", "турбота бога".

Євтихіан – ім'я грецького походження, перекладається буквально як "Євтихіїв син".

Євтихій – чоловіче ім'я грецького походження, перекладається як "щасливий", "великодушний", "веселий".

Леонід – ім'я грецького походження. Значення імені – "нащадок лева" або "подібний до лева".

Мамант – ім'я грецького походження, означає "вигодуваний грудьми".

Микита – ім'я грецького походження, означає "переможець".

Федір – ім'я грецького походження; перекладається як "дарований Богом", "Божий дар".

Федот – ім'я в перекладі з грецької мови означає "богоданний", "відданий, присвячений богам", "даний, подарований".

Філадельф – ім'я грецького походження, означає "який любить брата / сестру".

Філіп – ім'я грецького походження. Значення імені – "який любить коней".

Іменини 15 вересня: жіночі імена

Руфіна – жіноча форма імені Руфін (від латинського слова "Руфус" – "золотисто-жовтий, рудий").

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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