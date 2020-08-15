Іменини 15 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 15 серпня відзначають чоловіки з іменами Арнольд, Василь, Іван, Кирило, Никодим, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір, Фока, Ян. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 15 серпня: чоловічі імена

Арнольд – древньогерманське ім'я, в перекладі означає "Орлина сила".

Василь – ім'я грецького походження ("басілейос" – "царський, царствений").

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Кирило – ім'я в перекладі з грецького означає "пан" або "владика".

Никодим – ім'я грецького походження. Значення імені – "народ, який перемагає".

Платон – ім'я грецького походження, означає "широкоплечий".

Роман – в перекладі з латинської означає "римський", "римлянин", "з Риму".

Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".

Тарас – ім'я грецького походження, означає "бунтівник", "баламут" або "неспокійний".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Фока – ім'я грецького походження, перекладається як "тюлень"

Ян – слов'янський варіант імені Іван.

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Іменини 15 серпня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 15 серпня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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