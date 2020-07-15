Іменини 15 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 15 липня відзначають чоловіки з іменами Арсеній, Фотій та Ювеналій. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 15 липня: чоловічі імена

Арсеній – ім'я грецького походження, перекладається як "чоловік; чоловічий, мужній".

Фотій – ім'я грецького походження, в перекладі означає "Світлий".

Ювеналій – християнське ім'я римського походження, означає "Юнацький".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під захистом свого святого покровителя дитина росла щасливою і успішною.

Іменини 15 липня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 15 липня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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