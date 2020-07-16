Іменини 16 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

У православному календарі 16 липня представлено лише чоловічі імена. Ілюстративне фото / Pixabay

День ангела 16 липня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Філіпп, Фома. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 16 липня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "захищає людей".

Анатолій – в перекладі з грецького означає "східний" чи "схід сонця".

Василь – у перекладі з грецького ім'я Василь означає "царський".

Георгій – ім'я грецького походження, означає "хлібороб".

Герасим – в перекладі з давньогрецької – "шановний", "шанований", "старший".

Демид – ім'я грецького походження, утворилося від імені Діомід (Діомед), що складається з двох смислових основ "Зевс" (бог) і "роздумувати", "піклуватися". Трактується як "думка бога", "турбота бога".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Костянтин – ім'я латинського походження; утворено від constans – "постійний, стійкий".

Марк – ім'я латинського походження. Пішло від римського імені Marcus, яке, можливо, означає "народжений в березні", або від Марса – бога-покровителя людей та стад, згодом бога війни.

Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "той, хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".

Філіпп – в перекладі з грецької мови означає "той, хто любить коней".

Фома – ім'я утворено від "Томас" – грецької транскрипції арамейського імені, що означає "близнюк".

Під такими іменами варто хрестити хлопчика, який народився в цей день, щоб під захистом свого святого покровителя, він ріс щасливим і успішним.

Іменини 16 липня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 16 липня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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