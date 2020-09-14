Іменини 14 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 14 вересня відзначають чоловіки з іменами Діонісій, Гермоген, Ісус, Симеон, а також жінки з іменами Марфа, Наталя, Тетяна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто вітати з іменинами.

Іменини 14 вересня: чоловічі імена

Діонісій – форма імені Денис, означає "який належить Діонісу" (античному богу вина).

Гермоген – ім'я грецького походження, означає "нащадок Гермеса".

Ісус – єврейське ім'я, перекладається як "Господь є Порятунок (Ієшуа), Бог в допомогу".

Симеон – біблійне ім'я єврейського походження, перекладається як "почутий".

Іменини 14 вересня: жіночі імена

Марфа – ім'я давньоєврейського походження, що означає "пані", "господиня".

Наталя – ім'я утворено від латинського слова natalis, що означає – "рідна". Трактується також як "благословенна", "різдвяна".

Тетяна – ім'я грецького походження. Означає "упорядниця" або "засновниця".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли вітамін, який рятує від запаморочення.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!