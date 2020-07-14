Іменини 14 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 14 липня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Аркадій, Василь, Даміан (Дем'ян), Іван, Кузьма, Лев, Никодим, Павло, Петро, Костянтин, Ян, а також жінки з іменами Ангеліна і Анжела.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яке ім'я дати дитині, народженій цього дня, як назвати при хрещенні і кого вітають з іменинами.

Іменини 14 липня: чоловічі імена

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Аркадій – ім'я грецького походження, означає "мешканець Аркадії", в переносному значенні – "пастух".

Василь – ім'я грецького походження ("басілейос" – "царський, царствений").

Даміан, Дем'ян – ім'я грецького походження, утворене від латинського Damianus, що перекладається як "присвячений Даміі".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Кузьма – ім'я грецького походження, означає "світ".

Лев – ім'я латинського слова або грецького походження, означає "лев", цар звірів.

Никодим – ім'я грецького походження, означає "перемагає народ".

Павло – ім'я латинського походження, утворене від paulus – "малий", "невеликий".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Костянтин – ім'я латинського походження; походить від лат. Constans – "постійний, стійкий".

Ян – слов'янський варіант імені Іван.

Іменини 14 липня: жіночі імена

Ангеліна – ім'я походить від грецького слова "ангелос", що перекладається як "вісник" або "посланець".

Анжела – слов'янська форма імені Ангела, яке також походить від "ангелос".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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