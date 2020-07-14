Іменини 14 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела вважається духовним днем народження. Ілюстративне фото / Pixabay
День ангела 14 липня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Аркадій, Василь, Даміан (Дем'ян), Іван, Кузьма, Лев, Никодим, Павло, Петро, Костянтин, Ян, а також жінки з іменами Ангеліна і Анжела.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яке ім'я дати дитині, народженій цього дня, як назвати при хрещенні і кого вітають з іменинами.
Іменини 14 липня: чоловічі імена
Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".
Аркадій – ім'я грецького походження, означає "мешканець Аркадії", в переносному значенні – "пастух".
Василь – ім'я грецького походження ("басілейос" – "царський, царствений").
Даміан, Дем'ян – ім'я грецького походження, утворене від латинського Damianus, що перекладається як "присвячений Даміі".
Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Кузьма – ім'я грецького походження, означає "світ".
Лев – ім'я латинського слова або грецького походження, означає "лев", цар звірів.
Никодим – ім'я грецького походження, означає "перемагає народ".
Павло – ім'я латинського походження, утворене від paulus – "малий", "невеликий".
Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".
Костянтин – ім'я латинського походження; походить від лат. Constans – "постійний, стійкий".
Ян – слов'янський варіант імені Іван.
Іменини 14 липня: жіночі імена
Ангеліна – ім'я походить від грецького слова "ангелос", що перекладається як "вісник" або "посланець".
Анжела – слов'янська форма імені Ангела, яке також походить від "ангелос".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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