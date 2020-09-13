Іменини 13 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 13 вересня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Володимир, Геннадій, Купріян, Михайло. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 13 вересня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Володимир – давньоруське ім'я (Володімѣр'), означає "володіє світом".

Геннадій – в перекладі з грецької мови означає "благородний", "благородного походження".

Купріян – ім'я грецького походження; перекладається як "кіпрський, з острова Кіпр".

Михайло – ім'я єврейського походження. Буквально означає "Хто як Бог", або "Той, Хто як Бог".

Іменини 13 вересня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 13 вересня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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