Іменини 13 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

Анна Паскевич, Аліна Мельник Свята 07:15, 13.08.2020

День ангела 13 серпня відзначають чоловіки з іменами Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Денис, Єгор, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, а також жінки з іменами Анна і Єлизавета.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 13 серпня: чоловічі імена

Антон – ім'я латинського походження, трактується як "той, що вступає в бій", "протистоїть".

Арсеній – ім'я грецького походження, означає "чоловік; чоловічий, мужній".

Василь – ім'я грецького походження ("басилейос" – "царський, царствений").

Веніамін – ім'я давньоєврейського походження, в перекладі означає "син правої руки".

Володимир – ім'я давньоруського походження. Трактується як "той, що володіє світом".

Георгій – ім'я грецького походження, походить від "Георгіос" – "хлібороб".

Денис – ім'я походить від давньогрецького імені Діонісіос, що означає "який належить Діонісу".

Єгор – ім'я походить від імені Георгій.

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Костянтин – ім'я латинського походження; утворено від constans – "постійний, стійкий".

Максим – ім'я латинського походження, від лат. maximus – "найбільший".

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".

Юрій – форма грецького імені Георгій, що означає "хлібороб".

Іменини 13 серпня: жіночі імена

Анна – ім'я давньоєврейського походження. Означає "блага, прихильна".

Єлизавета – ім'я давньоєврейського походження. Значення імені – "Бог мій – клятва", "яка шанує Бога" або "яка заклинає Богом".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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