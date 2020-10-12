Іменини 12 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 12 жовтня відзначають чоловіки з іменами Альфред, Іоанн (Іван), Феофан. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 12 жовтня: чоловічі імена

Альфред – давньоанглійське ім'я, перекладається як "радник ельфів".

Іоанн (Іван) – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Феофан – ім'я грецького походження, перекладається як "богоявлення".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими й успішними.

Іменини 12 жовтня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 12 жовтня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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