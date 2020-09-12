Іменини 12 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 12 вересня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Оникій, Арсеній, Гаврило, Григорій, Данило, Євстафій, Єфрем, Іван, Гнат, Макар, Никодим, Павло, Петро, Сава, Спиридон, Фантін, Федір, Христофор, Яків, а також жінки з іменами Єлизавета і Ангеліна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 12 вересня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Оникій – ім'я походить від народної форми хрестильного імені Іоанникій, імовірно утвореного від грецьких слів імені Іоанн і перемога.

Арсеній – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "чоловічий" або "мужній".

Гавриїл – біблійне ім'я (Гавріель). Значення імені – "моя міць – Бог", "сила Божа" або "помічник Бога", "той, що підтримує Бога".

Григорій – ім'я грецького походження; перекладається як "пильную".

Данило – ім'я біблійного походження, що походить від давньоєврейського імені Даніель, особистого імені пророка Даниїла. Буквальний переклад: "суддя мій Бог", "Бог мій суддя", "Бог є суддя".

Євстафій – ім'я грецького походження; перекладається як "той, що твердо стоїть".

Єфрем – ім'я походить від давньоєврейського імені Ефрайім, яке означає "плідний".

Іоанн (Іван) – ім'я давньоєврейського походження. Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Гнат – ім'я походить від римського родового імені Egnatius, перекладається як "вогненний".

Макар – ім'я грецького походження; перекладається як "блаженний, щасливий".

Никодим – ім'я грецького походження, перекладається як "той, що перемагає народ".

Павло – ім'я в перекладі з латинської мови означає "маленький", "незначний", "малюк".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".

Сава – в перекладі з давньоарамейської означає "старий, старець, мудрець".

Спиридон – ім'я грецького походження. Значення імені: "надійний", а також "плетений кошик".

Фантін – ім'я латинського походження, перекладається як "дитина".

Федір – ім'я грецького походження; перекладається як "дарований Богом", "Божий дар".

Христофор – ім'я грецького походження; тлумачиться як "той, що носить у собі Христа", "який шанує Христа".

Яків – біблійне ім'я, в буквальному перекладі з івриту означає "який слідує по п'ятах".

Іменини 12 вересня: жіночі імена

Єлизавета – ім'я в перекладі з давньоєврейської означає "Бог мій – клятва", "яка шанує Бога" або "заклинає Богом".

Ангеліна – ім'я грецького походження, перекладається як "вісник" або "посланець".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як носити тканинну маску: в МОЗ дали поради батькам школярів.