Іменини 12 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 12 вересня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Оникій, Арсеній, Гаврило, Григорій, Данило, Євстафій, Єфрем, Іван, Гнат, Макар, Никодим, Павло, Петро, Сава, Спиридон, Фантін, Федір, Христофор, Яків, а також жінки з іменами Єлизавета і Ангеліна.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 12 вересня: чоловічі імена
Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".
Оникій – ім'я походить від народної форми хрестильного імені Іоанникій, імовірно утвореного від грецьких слів імені Іоанн і перемога.
Арсеній – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "чоловічий" або "мужній".
Гавриїл – біблійне ім'я (Гавріель). Значення імені – "моя міць – Бог", "сила Божа" або "помічник Бога", "той, що підтримує Бога".
Григорій – ім'я грецького походження; перекладається як "пильную".
Данило – ім'я біблійного походження, що походить від давньоєврейського імені Даніель, особистого імені пророка Даниїла. Буквальний переклад: "суддя мій Бог", "Бог мій суддя", "Бог є суддя".
Євстафій – ім'я грецького походження; перекладається як "той, що твердо стоїть".
Єфрем – ім'я походить від давньоєврейського імені Ефрайім, яке означає "плідний".
Іоанн (Іван) – ім'я давньоєврейського походження. Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Гнат – ім'я походить від римського родового імені Egnatius, перекладається як "вогненний".
Макар – ім'я грецького походження; перекладається як "блаженний, щасливий".
Никодим – ім'я грецького походження, перекладається як "той, що перемагає народ".
Павло – ім'я в перекладі з латинської мови означає "маленький", "незначний", "малюк".
Петро – в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".
Сава – в перекладі з давньоарамейської означає "старий, старець, мудрець".
Спиридон – ім'я грецького походження. Значення імені: "надійний", а також "плетений кошик".
Фантін – ім'я латинського походження, перекладається як "дитина".
Федір – ім'я грецького походження; перекладається як "дарований Богом", "Божий дар".
Христофор – ім'я грецького походження; тлумачиться як "той, що носить у собі Христа", "який шанує Христа".
Яків – біблійне ім'я, в буквальному перекладі з івриту означає "який слідує по п'ятах".
Іменини 12 вересня: жіночі імена
Єлизавета – ім'я в перекладі з давньоєврейської означає "Бог мій – клятва", "яка шанує Бога" або "заклинає Богом".
Ангеліна – ім'я грецького походження, перекладається як "вісник" або "посланець".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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