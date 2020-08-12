Іменини 12 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 12 серпня відзначають чоловіки з іменами Анатолій, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ян, а також жінки з іменами Ангеліна, Анжела, Люція.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 12 серпня: чоловічі імена

Анатолій – ім'я грецького походження, що перекладається як "схід".

Аполлон – давньогрецьке ім'я, означає "здобич", "звільнений, вільний".

Валентин – ім'я латинського походження; значення – "здоровий, сильний".

Герман – ім'я латинського походження; від лат. Germanus – "єдиноутробний", "близький", "рідний".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Лука – ім'я має грецьке походження і означає "Світло" або "світиться".

Максим – ім'я латинського походження, від лат. maximus – "найбільший, найбільший".

Павло – ім'я в перекладі з латинської мови означає "маленький", "незначний", "малюк".

Ян – слов'янський варіант імені Іван.

Іменини 12 серпня: жіночі імена

Ангеліна – ім'я грецького походження, перекладається як "вісник", "посланець".

Анжела – форма імені Ангела, ім'я грецького походження. За значенням ім'я тотожне імені Ангеліна.

Люція – ім'я має латинське походження, утворене від lux, що дослівно означає "світло", "освітлення", "сяйво".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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