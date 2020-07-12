Іменини 12 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

Аліна Мельник Свята 07:15, 12.07.2020

День ангела 12 липня святкують чоловіки з іменами Григорій, Іона, Неофіт, Павло, Парфеній, Петро і Семен. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлені.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яке ім'я дати дитині, народженій цього дня, як назвати при хрещенні і кого вітають з іменинами.

Іменини 12 липня: чоловічі імена

Григорій – ім'я грецького походження, утворене від слова "грегорео" – "не сплю".

Іона – давньоєврейське ім'я, перекладається як "голуб".

Неофіт – ім'я грецького походження, перекладається як "новонасажденний".

Павло – ім'я латинського походження, утворене від paulus – "малий", "невеликий".

Парфеній – ім'я грецького походження, утворилося від "партенос" – "цнотливий, незайманий, чистий".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Семен – походить від стародавнього іудейського імені Симеон, що означає "слухає", "почутий Богом", "Бог почув".

Під такими іменами варто хрестити хлопчика, який народився в цей день, щоб під захистом свого святого покровителя, він ріс щасливим та успішним.

Іменини 12 липня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 12 липня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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