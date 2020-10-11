Іменини 11 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 11 жовтня відзначають чоловіки з іменами Олександр, В'ячеслав, Георгій, Кирило, Марк, а також жінки на ім'я Анна, Марія, Тетяна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 11 жовтня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

В'ячеслав – слов'янське ім'я, означає "більш славний", "найславетніший".

Георгій – ім'я грецького походження; означає "хлібороб".

Кирило – ім'я в перекладі з грецького означає "пан" або "владика".

Марк – ім'я латинського походження, за однією версією, трактується як "молоток", за іншою, походить від імені бога війни Марса.

Іменини 11 жовтня: чоловічі імена

Анна – ім'я єврейського походження, перекладається як "блага, прихильна".

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "улюблена, бажана".

Тетяна – ім'я римського або грецького походження. Трактується як "пані з роду Татія" (царя); "упорядниця" або "засновниця".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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